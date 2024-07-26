Michael Opoku - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Michael Opoku
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Michael Opoku
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|Был в запасе
|Люнгбю
|1:2
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 5 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Нордшелланд
|1:1
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 4 тур
|04.08.2024
|Был в запасе
|Люнгбю
|0:2
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 3 тур
|26.07.2024
|Был в запасе
|Сендерийск
|1:1
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 2 тур