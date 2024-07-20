Esteban Moreira - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Esteban Moreira
|Команда
|О'Хиггинс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Esteban Moreira
|Команда
|О'Хиггинс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 71'
|О'Хиггинс
|0:4
|Универсидад де Чили
|Чили. Примера, 20 тур
|56'
|09.08.2024
|1' - 56'
|Палестино
|4:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 19 тур
|03.08.2024
|73' - 90'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|1:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 3 тур
|84'
|20.07.2024
|76' - 90'
|О'Хиггинс
|2:0
|Депортес Копиапо
|Чили. Примера, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч