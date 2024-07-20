Octavio Bianchi - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Octavio Bianchi
|Команда
|О'Хиггинс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Octavio Bianchi
|Команда
|О'Хиггинс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|71' - 90'
|О'Хиггинс
|0:4
|Универсидад де Чили
|Чили. Примера, 20 тур
|90'
|03.08.2024
|1' - 46'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|1:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 3 тур
|28.07.2024
|1' - 46'
|Коло-Коло
|2:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 17 тур
|20.07.2024
|1' - 76'
|О'Хиггинс
|2:0
|Депортес Копиапо
|Чили. Примера, 16 тур
|51'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч