Daniel Gutiérrez - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Daniel Gutiérrez
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Daniel Gutiérrez
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Коло-Коло
|2:0
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 20 тур
|75'
|14.08.2024
|Был в запасе
|Коло-Коло
|1:0
|Атлетико Хуниор
|Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч
|28.07.2024
|1' - 90'
|Коло-Коло
|2:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 17 тур
|85'
|22.07.2024
|Был в запасе
|Коло-Коло
|2:1
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч