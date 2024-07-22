Óscar Opazo - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Óscar Opazo
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Óscar Opazo
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Коло-Коло
|2:0
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 20 тур
|14.08.2024
|65' - 90'
|Коло-Коло
|1:0
|Атлетико Хуниор
|Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч
|10.08.2024
|1' - 90'
|Универсидад де Чили
|0:0
|Коло-Коло
|Чили. Примера, 19 тур
|28.07.2024
|1' - 90'
|Коло-Коло
|2:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 17 тур
|63'
|22.07.2024
|1' - 78'
|Коло-Коло
|2:1
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч