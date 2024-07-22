José Tiznado - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|José Tiznado
|Команда
|Унион Эспаньола
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|José Tiznado
|Команда
|Унион Эспаньола
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Унион Эспаньола
|3:0
|Кобрелоа
|Чили. Примера, 20 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Аудакс Итальяно
|1:1
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 4 тур
|03.08.2024
|1' - 90'
|Кокимбо Унидо
|2:2
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 18 тур
|27.07.2024
|Был в запасе
|Унион Эспаньола
|2:1
|Кобресаль
|Чили. Примера, 17 тур
|22.07.2024
|1' - 90'
|Коло-Коло
|2:1
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 16 тур
|80'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч