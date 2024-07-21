Ousmane Diawara - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Ousmane Diawara
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Ousmane Diawara
|Команда
|КуПС
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 70'
|КуПС
|1:0
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 20 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Хака
|2:2
|КуПС
|Финляндия. Вейккауслига, 19 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|КуПС
|2:1
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 18 тур
|01.08.2024
|1' - 90'
|Тромсе
|1:0
|КуПС
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|1' - 90'
|КуПС
|0:1
|Тромсе
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|21.07.2024
|1' - 73'
|КуПС
|1:0
|Лахти
|Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КуПС
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|КуПС (Купио)
|25.07.2024
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|0:1
|Тромсе (Тромсе)