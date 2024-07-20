Danylo Polonskyi - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Danylo Polonskyi
|Команда
|Локомотив Пл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Danylo Polonskyi
|Команда
|Локомотив Пл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.08.2024
|86' - 90'
|Берое
|0:2
|Локомотив Пл
|Болгария. Первая лига, 4 тур
|02.08.2024
|79' - 90'
|Локомотив Пл
|0:1
|Левски
|Болгария. Первая лига, 3 тур
|28.07.2024
|89' - 90'
|Ботев
|2:2
|Локомотив Пл
|Болгария. Первая лига, 2 тур
|20.07.2024
|89' - 90'
|Локомотив Пл
|1:0
|Арда
|Болгария. Первая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч