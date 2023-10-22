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    Адриэлсон - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Адриэлсон
    Фамилия Лима
    Команда Лион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 марта 1998 (26 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.08.2024 Был в запасе Ренн 3:0 Лион Франция. Лига 1, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 34 1 1 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    49'
    30.11.2023 1' -90' Коритиба (Коритиба) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26.11.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    24.11.2023 1' -75' Форталеза (Форталеза) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    12.11.2023 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    10.11.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    02.11.2023 1' -77' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:4 Палмейрас (Сан-Паулу)
    77'
    30.10.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Куяба (Куяба)
    22.10.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19.10.2023 1' -64' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    50'
    08.10.2023 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    03.10.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Гойас (Гояния)
    23.09.2023 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    71'
    17.09.2023 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    03.09.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    27.08.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Баия (Салвадор)
    19.08.2023 1' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    07.08.2023 1' -90' Крузейро (Белу-Оризонти) 0:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.07.2023 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    87' 70'
    16.07.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Брагантино (Сан-Паулу)
    10.07.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.07.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    41'
    25.06.2023 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    23.06.2023 1' -69' Куяба (Куяба) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.06.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Форталеза (Форталеза)
    04.06.2023 1' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.05.2023 1' -62' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    21.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    15.05.2023 1' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    87'
    12.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    08.05.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    30.04.2023 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    25.04.2023 1' -46' Баия (Салвадор) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.04.2023 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
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