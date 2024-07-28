Vicente Fernández - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Vicente Fernández
|Команда
|О'Хиггинс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Vicente Fernández
|Команда
|О'Хиггинс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|84' - 90'
|О'Хиггинс
|0:4
|Универсидад де Чили
|Чили. Примера, 20 тур
|09.08.2024
|1' - 68'
|Палестино
|4:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 19 тур
|03.08.2024
|1' - 73'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|1:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 3 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Коло-Коло
|2:1
|О'Хиггинс
|Чили. Примера, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч