Matías Plaza - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Matías Plaza
|Команда
|Ньюбленсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Matías Plaza
|Команда
|Ньюбленсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|64' - 90'
|Ньюбленсе
|1:1
|Эвертон Винья-дель-Мар
|Чили. Примера, 20 тур
|10.08.2024
|Был в запасе
|Депортес Копиапо
|0:1
|Ньюбленсе
|Чили. Примера, 19 тур
|04.08.2024
|73' - 90'
|Аудакс Итальяно
|0:1
|Ньюбленсе
|Чили. Примера, 18 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Ньюбленсе
|1:2
|Универсидад Католика
|Чили. Примера, 17 тур
|20.07.2024
|81' - 90'
|Кокимбо Унидо
|1:0
|Ньюбленсе
|Чили. Примера, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч