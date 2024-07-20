Jorge Henríquez - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Jorge Henríquez
|Команда
|Кокимбо Унидо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jorge Henríquez
|Команда
|Кокимбо Унидо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|62' - 90'
|Коло-Коло
|2:0
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 20 тур
|27.07.2024
|75' - 90'
|Депортес Копиапо
|3:0
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 17 тур
|20.07.2024
|Был в запасе
|Кокимбо Унидо
|1:0
|Ньюбленсе
|Чили. Примера, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч