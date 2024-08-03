Sebastián Galani - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Sebastián Galani
|Команда
|Кокимбо Унидо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Sebastián Galani
|Команда
|Кокимбо Унидо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 86'
|Коло-Коло
|2:0
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 20 тур
|11.08.2024
|1' - 77'
|Кокимбо Унидо
|1:2
|Депортес Икике
|Чили. Примера, 19 тур
|03.08.2024
|79' - 90'
|Кокимбо Унидо
|2:2
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч