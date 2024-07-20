Manuel Fernández - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Manuel Fernández
|Команда
|Кокимбо Унидо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Manuel Fernández
|Команда
|Кокимбо Унидо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Коло-Коло
|2:0
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 20 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Кокимбо Унидо
|1:2
|Депортес Икике
|Чили. Примера, 19 тур
|03.08.2024
|Был в запасе
|Кокимбо Унидо
|2:2
|Унион Эспаньола
|Чили. Примера, 18 тур
|27.07.2024
|1' - 90'
|Депортес Копиапо
|3:0
|Кокимбо Унидо
|Чили. Примера, 17 тур
|20.07.2024
|1' - 90'
|Кокимбо Унидо
|1:0
|Ньюбленсе
|Чили. Примера, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч