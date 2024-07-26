Darragh Power - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Darragh Power
|Команда
|Уотерфорд
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Darragh Power
|Команда
|Уотерфорд
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.08.2024
|1' - 90'
|Богемиан
|2:3
|Уотерфорд
|Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
|62'
|02.08.2024
|1' - 90'
|Уотерфорд
|1:1
|Шэмрок Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
|59'
|26.07.2024
|1' - 90'
|Дроэда Юнайтед
|2:0
|Уотерфорд
|Ирландия. Премьер Дивизион, 25 тур
|25'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч