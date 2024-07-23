Lee Steacy - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Lee Steacy
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Lee Steacy
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс
|3:1
|Целе
|Лига Европы, 3 раунд, ответный матч
|11.08.2024
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс
|1:1
|Дроэда Юнайтед
|Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
|08.08.2024
|Был в запасе
|Целе
|1:0
|Шэмрок Роверс
|Лига Европы, 3 раунд, первый матч
|02.08.2024
|Был в запасе
|Уотерфорд
|1:1
|Шэмрок Роверс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
|30.07.2024
|Был в запасе
|Спарта
|4:2
|Шэмрок Роверс
|Лига чемпионов, 2 раунд, ответный матч
|23.07.2024
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс
|0:2
|Спарта
|Лига чемпионов, 2 раунд, первый матч
|Команда
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|Дата
|Минуты
|Матч