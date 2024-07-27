David Hurley - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|David Hurley
|Команда
|Голуэй Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|David Hurley
|Команда
|Голуэй Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.08.2024
|67' - 90'
|Голуэй Юнайтед
|1:1
|Сент Патрикс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
|02.08.2024
|67' - 90'
|Дандолк
|0:2
|Голуэй Юнайтед
|Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
|27.07.2024
|82' - 90'
|Слайго Роверс
|2:0
|Голуэй Юнайтед
|Ирландия. Премьер Дивизион, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч