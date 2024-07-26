Jad Hakiki - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Jad Hakiki
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jad Hakiki
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.08.2024
|Был в запасе
|Дерри Сити
|1:1
|Дандолк
|Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
|02.08.2024
|1' - 62'
|Дандолк
|0:2
|Голуэй Юнайтед
|Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
|26.07.2024
|Был в запасе
|Богемиан
|1:1
|Дандолк
|Ирландия. Премьер Дивизион, 25 тур
|71'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч