Evan Caffrey - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Evan Caffrey
|Команда
|Шелбурн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Evan Caffrey
|Команда
|Шелбурн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.08.2024
|1' - 73'
|Слайго Роверс
|2:1
|Шелбурн
|Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
|56'
|05.08.2024
|46' - 90'
|Шелбурн
|0:0
|Дерри Сити
|Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
|01.08.2024
|1' - 90'
|Шелбурн
|0:0
|Цюрих
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|51'
|25.07.2024
|60' - 90'
|Цюрих
|3:0
|Шелбурн
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шелбурн
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2024
|1' -90'
|Шелбурн (Дублин)
|0:0
|Цюрих (Цюрих)
|51'
|25.07.2024
|60' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Шелбурн (Дублин)
|18.07.2024
|46' -90'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|1:1
|Шелбурн (Дублин)
|11.07.2024
|74' -90'
|Шелбурн (Дублин)
|2:1
|Сент-Джозефс (Гибралтар)