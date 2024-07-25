Lorcan Healy - статистика
#19 | Вратарь
|Имя
|Lorcan Healy
|Команда
|Шелбурн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Lorcan Healy
|Команда
|Шелбурн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.08.2024
|Был в запасе
|Слайго Роверс
|2:1
|Шелбурн
|Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
|05.08.2024
|Был в запасе
|Шелбурн
|0:0
|Дерри Сити
|Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
|01.08.2024
|Был в запасе
|Шелбурн
|0:0
|Цюрих
|Лига конференций, 2 раунд, ответный матч
|25.07.2024
|Был в запасе
|Цюрих
|3:0
|Шелбурн
|Лига конференций, 2 раунд, первый матч