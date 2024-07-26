Ryan Brennan - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Ryan Brennan
|Команда
|Дроэда Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Ryan Brennan
|Команда
|Дроэда Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.08.2024
|1' - 67'
|Шэмрок Роверс
|1:1
|Дроэда Юнайтед
|Ирландия. Премьер Дивизион, 27 тур
|40'
|02.08.2024
|1' - 78'
|Дроэда Юнайтед
|2:2
|Богемиан
|Ирландия. Премьер Дивизион, 26 тур
|26.07.2024
|1' - 70'
|Дроэда Юнайтед
|2:0
|Уотерфорд
|Ирландия. Премьер Дивизион, 25 тур
|58'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч