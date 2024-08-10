Evan Weir - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Evan Weir
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Evan Weir
|Команда
|Уолсолл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Суиндон Таун
|0:4
|Уолсолл
|Англия. Вторая лига, 2 тур
|13.08.2024
|1' - 59'
|Уолсолл
|
2:1
(4:3)п
|Эксетер Сити
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|Был в запасе
|Уолсолл
|1:0
|Моркамб
|Англия. Вторая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уолсолл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|1' -59'
|Уолсолл (Уолсолл)
|2:1
(4:3)п
|Эксетер Сити (Эксетер)