Оскар Капскармо - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Капскармо
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 2000 (24 года)
|Рост
|190
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Капскармо
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 2000 (24 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.08.2024
|Был в запасе
|Буде-Глимт
|4:1
|Ягеллония
|Лига чемпионов, 3 раунд, ответный матч
|10.08.2024
|1' - 46'
|Викинг
|1:1
|Буде-Глимт
|Норвегия. Элитсериен, 18 тур
|07.08.2024
|71' - 90'
|Ягеллония
|0:1
|Буде-Глимт
|Лига чемпионов, 3 раунд, первый матч
|03.08.2024
|Был в запасе
|Буде-Глимт
|4:1
|Хаугесунд
|Норвегия. Элитсериен, 17 тур
|31.07.2024
|1' - 46'
|РФШ
|1:3
|Буде-Глимт
|Лига чемпионов, 2 раунд, ответный матч
|27.07.2024
|1' - 65'
|КФУМ-Камератене
|1:1
|Буде-Глимт
|Норвегия. Элитсериен, 16 тур
|23.07.2024
|1' - 90'
|Буде-Глимт
|4:0
|РФШ
|Лига чемпионов, 2 раунд, первый матч
|40'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|4:1
|Ягеллония (Белосток)
|07.08.2024
|71' -90'
|Ягеллония (Белосток)
|0:1
|Буде-Глимт (Буде)
|31.07.2024
|1' -46'
|РФШ (Рига)
|1:3
|Буде-Глимт (Буде)
|23.07.2024
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|4:0
|РФШ (Рига)
|40'