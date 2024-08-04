Кевин - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Маседо
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 2003 (21 год)
|Рост
|176
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Маседо
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 2003 (21 год)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 46'
|Левый берег
|0:1
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Шахтер
|0:1
|Полесье
|Украина. Премьер-лига, 2 тур
|90'
|04.08.2024
|1' - 73'
|Ворскла
|0:5
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 1 тур
|31' 10'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|3
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -46'
|Левый берег (Киев)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|11.08.2024
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|0:1
|Полесье (Житомир)
|90'
|04.08.2024
|1' -73'
|Ворскла (Полтава)
|0:5
|Шахтер (Донецк)
|31' 10'