Карло Сентич - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Карло
|Фамилия
|Сентич
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дубровник
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 июня 2001 (23 года)
|Рост
|193
|Имя
|Карло
|Фамилия
|Сентич
|Команда
|Дьошдьер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дубровник
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 июня 2001 (23 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Дебрецен
|0:1
|Дьошдьер
|Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
|90'
|10.08.2024
|1' - 90'
|Дьошдьер
|0:2
|Ференцварош
|Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Дьошдьер
|2:2
|Пакш
|Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч