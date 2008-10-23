Кенни Степпе - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Кенни
|Фамилия
|Степпе
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|67
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Кенни
|Фамилия
|Степпе
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Херенвен
|1
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2008
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|5:1
|Херенвен (Херенвен)
|23.10.2008
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|1:3
|Милан (Милан)