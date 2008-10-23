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    Кенни Степпе - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Кенни
    Фамилия Степпе
    Команда Зюлте-Варегем
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 ноября 1988 (34 года)
    Рост 182
    Вес 67
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Херенвен 1 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2008 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 5:1 Херенвен (Херенвен)
    23.10.2008 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 1:3 Милан (Милан)
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