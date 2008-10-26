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    Валерий Бойченко - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Валерий
    Фамилия Бойченко
    Команда ФК Харьков
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 февраля 1989 (34 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФК Харьков 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2009 Был в запасе Динамо (Киев) 1:0 ФК Харьков (Харьков)
    23.11.2008 80' -90' Ворскла (Полтава) 2:1 ФК Харьков (Харьков)
    16.11.2008 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:1 ФК Харьков (Харьков)
    07.11.2008 Был в запасе ФК Харьков (Харьков) 0:2 Днепр (Днепр)
    26.10.2008 Был в запасе ФК Харьков (Харьков) 0:0 Шахтер (Донецк)
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