Валерий Бойченко - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Бойченко
|Команда
|ФК Харьков
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Бойченко
|Команда
|ФК Харьков
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Харьков
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2009
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|ФК Харьков (Харьков)
|23.11.2008
|80' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|ФК Харьков (Харьков)
|16.11.2008
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|07.11.2008
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|26.10.2008
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|0:0
|Шахтер (Донецк)