Никита Тарасюк - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Тарасюк
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 2005 (19 лет)
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Тарасюк
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|71' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Факел (мол) (Воронеж)