Игорь Ходанович - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Ходанович
|Команда
|ФК Харьков
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|192
|Вес
|82
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Ходанович
|Команда
|ФК Харьков
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|192
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Харьков
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2009
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|ФК Харьков (Харьков)
|17.04.2009
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:3
|Таврия (Симферополь)
|23.11.2008
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:1
|ФК Харьков (Харьков)
|16.11.2008
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|07.11.2008
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|26.10.2008
|Был в запасе
|ФК Харьков (Харьков)
|0:0
|Шахтер (Донецк)