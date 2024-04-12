Виталий Летечин - статистика
#56 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Летечин
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 2006 (18 лет)
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Летечин
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Оренбург (мол)
|1:1
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|82'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|12
|2
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|82'
|19.07.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|12.07.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:2
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|58'
|05.07.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|28.06.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|50'
|21.06.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|37'
|03.05.2024
|1' -86'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|70'
|26.04.2024
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|19.04.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|87'
|29.03.2024
|1' -87'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|14' 87'
|15.03.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Факел (мол) (Воронеж)
|08.03.2024
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)