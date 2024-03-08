Никита Леонов - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Леонов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 2005 (19 лет)
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Леонов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|10
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.2024
|1' -90'
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|22'
|10.05.2024
|1' -89'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|72'
|03.05.2024
|1' -70'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|26.04.2024
|1' -65'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|47'
|19.04.2024
|1' -87'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|12.04.2024
|1' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|05.04.2024
|1' -79'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|29.03.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|1' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Факел (мол) (Воронеж)
|79'
|08.03.2024
|1' -60'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|27'