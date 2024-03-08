Дмитрий Махмутов - статистика
#81 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Айдарович
|Фамилия
|Махмутов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июня 2005 (19 лет)
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Айдарович
|Фамилия
|Махмутов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июня 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2024
|Был в запасе
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|29.03.2024
|74' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|08.03.2024
|79' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)