Всеволод Блужин - статистика
#73 | Полузащитник
|Имя
|Всеволод
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Блужин
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 2005 (18 лет)
|Имя
|Всеволод
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Блужин
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.03.2024
|46' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.03.2024
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|63' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Динамо (мол) (Москва)
|86'