Егор Илларионов - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Илларионов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Егор
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Илларионов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.2024
|1' -71'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.04.2024
|89' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|12.04.2024
|86' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.03.2024
|79' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)