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    Дмитрий Чамеев - статистика

    #93 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Денисович
    Фамилия Чамеев
    Команда Балтика
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 августа 2006 (18 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 1' - 90' Балтика (мол) 4:2 Мастер-Сатурн Россия. МФЛ, 16 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Балтика (мол) 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 1' -90' Балтика (мол) (Калининград) 4:2 Мастер-Сатурн (Егорьевск)
    90'
    12.07.2024 1' -90' Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти) 2:0 Балтика (мол) (Калининград)
    05.07.2024 1' -557' Балтика (мол) (Калининград) 3:2 Строгино (мол) (Москва)
    28.06.2024 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:2 Балтика (мол) (Калининград)
    21.06.2024 75' -90' Балтика (мол) (Калининград) 3:2 Локомотив (мол) (Москва)
    17.05.2024 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:3 Балтика (мол) (Калининград)
    10.05.2024 1' -90' Балтика (мол) (Калининград) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    03.05.2024 1' -90' Сочи (мол) (Сочи) 2:2 Балтика (мол) (Калининград)
    26.04.2024 1' -90' Мастер-Сатурн (Егорьевск) 0:0 Балтика (мол) (Калининград)
    19.04.2024 1' -90' Балтика (мол) (Калининград) 3:1 Спартак М (мол) (Москва)
    12.04.2024 1' -90' Балтика (мол) (Калининград) 0:1 Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
    05.04.2024 1' -90' Строгино (мол) (Москва) 4:0 Балтика (мол) (Калининград)
    29.03.2024 1' -90' Балтика (мол) (Калининград) 0:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
    15.03.2024 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Балтика (мол) (Калининград)
    08.03.2024 1' -90' Балтика (мол) (Калининград) 0:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
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