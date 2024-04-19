Дмитрий Чамеев - статистика
#93 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Чамеев
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Чамеев
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 2006 (18 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 90'
|Балтика (мол)
|4:2
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 16 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика (мол)
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|4:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|90'
|12.07.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|05.07.2024
|1' -557'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|28.06.2024
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:2
|Балтика (мол) (Калининград)
|21.06.2024
|75' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|17.05.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:3
|Балтика (мол) (Калининград)
|10.05.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|03.05.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|2:2
|Балтика (мол) (Калининград)
|26.04.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|19.04.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.04.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|05.04.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|29.03.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|15.03.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Балтика (мол) (Калининград)
|08.03.2024
|1' -90'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)