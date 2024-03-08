Егор Нургалиев - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Нургалиев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 2006 (18 лет)
|Имя
|Егор
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Нургалиев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|83' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|4:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|19.04.2024
|78' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|29.03.2024
|90' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|08.03.2024
|75' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|6:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)