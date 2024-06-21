Роман Стрелков - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Стрелков
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 2005 (19 лет)
|Имя
|Роман
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Стрелков
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2:0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.07.2024
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|12.07.2024
|74' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|05.07.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|0:4
|Сочи (мол) (Сочи)
|28.06.2024
|85' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|21.06.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)