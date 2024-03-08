Максим Матвеев - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Матвеев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 2006 (18 лет)
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Матвеев
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 2006 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|4:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|10.05.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|90'
|08.03.2024
|1' -46'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|6:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)