Тимур Матыйчак - статистика
#63 | Нападающий
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Матыйчак
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 2005 (19 лет)
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Матыйчак
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.03.2024
|1' -55'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|1' -70'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|20'