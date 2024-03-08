Адам Бибулатов - статистика
#83 | Полузащитник
|Имя
|Адам
|Отчество
|Хасанович
|Фамилия
|Бибулатов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 2006 (17 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Адам
|Отчество
|Хасанович
|Фамилия
|Бибулатов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 2006 (17 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|1' -43'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|12.07.2024
|72' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|28.06.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.06.2024
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)