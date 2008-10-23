Аркадиуш Радомски - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Аркадиуш
|Фамилия
|Радомски
|Команда
|Краковия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 1977 (45 лет)
|Рост
|177
|Вес
|77
|Имя
|Аркадиуш
|Фамилия
|Радомски
|Команда
|Краковия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 1977 (45 лет)
|Рост
|177
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2008
|1' -46'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.10.2008
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|3:2
|НЕК (Неймеген)