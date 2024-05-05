Павел Баранов - статистика
#61 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Баранов
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 2005 (19 лет)
|Имя
|Павел
|Отчество
|Павлович
|Фамилия
|Баранов
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина-М
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -81'
|Родина-М (Москва)
|2:5
|Леон Сатурн (Раменское)
|45'
|25.06.2024
|1' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|1:0
|Родина-М (Москва)
|19.06.2024
|76' -90'
|Родина-М (Москва)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|13.06.2024
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|07.06.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.06.2024
|1' -72'
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Тверь (Тверь)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|2:1
|Родина-М (Москва)
|18.05.2024
|51' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Балтика-БФУ (Калининград)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:2
|Родина-М (Москва)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Родина-М (Москва)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Родина-М (Москва)