Роман Чибанов - статистика
#57 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Чибанов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Роман
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Чибанов
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 2005 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|1' -83'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|19.04.2024
|61' -90'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.04.2024
|1' -71'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|29.03.2024
|1' -62'
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)