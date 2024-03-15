Кирилл Алемасов - статистика
#54 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Алемасов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 2005 (19 лет)
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Алемасов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.07.2024
|90' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|28.06.2024
|1' -46'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Сочи (мол) (Сочи)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|26.04.2024
|90' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|29.03.2024
|83' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|15.03.2024
|1' -37'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)