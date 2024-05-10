Артем Крыловский - статистика
#94 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Крыловский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2005 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Артем
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Крыловский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 июня 2005 (19 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.05.2024
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|61'
|10.05.2024
|67' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)