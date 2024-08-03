Mohamed Ouédraogo - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Mohamed Ouédraogo
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Mohamed Ouédraogo
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Альтах
|2:0
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 3 тур
|10.08.2024
|1' - 90'
|ЛАСК
|1:2
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 2 тур
|03.08.2024
|1' - 90'
|Альтах
|1:2
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|10.08.2024
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:2
|Альтах (Альтах)
|03.08.2024
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)