João Luiz - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|João Luiz
|Команда
|Блау-Вайс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|João Luiz
|Команда
|Блау-Вайс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блау-Вайс
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2024
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|2:0
|Блау-Вайс (Линц)
|03.03.2024
|1' -84'
|Блау-Вайс (Линц)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|25.02.2024
|61' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:0
|Блау-Вайс (Линц)
|17.02.2024
|71' -90'
|Блау-Вайс (Линц)
|1:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Блау-Вайс (Линц)