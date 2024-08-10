Finn Delap - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Finn Delap
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Finn Delap
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Мэнсфилд Таун
|3:3
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 2 тур
|13.08.2024
|Был в запасе
|Бертон Альбион
|0:4
|Блэкпул
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|Был в запасе
|Бертон Альбион
|2:3
|Линкольн
|Англия. Первая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч