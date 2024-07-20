Aleksandar Kahvić - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Aleksandar Kahvić
|Команда
|ОФК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Aleksandar Kahvić
|Команда
|ОФК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 75'
|ТСЦ Бачка Топола
|0:1
|ОФК
|Сербия. Суперлига, 5 тур
|16'
|09.08.2024
|1' - 90'
|ОФК
|1:2
|Чукарички
|Сербия. Суперлига, 4 тур
|47' 55'
|03.08.2024
|1' - 85'
|Нови Пазар
|0:0
|ОФК
|Сербия. Суперлига, 3 тур
|29.07.2024
|1' - 73'
|ОФК
|1:0
|Текстилак
|Сербия. Суперлига, 2 тур
|20.07.2024
|1' - 90'
|Младост
|1:2
|ОФК
|Сербия. Суперлига, 1 тур
|86' 90' 90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч