Эйд Хамис - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Эйд
|Фамилия
|Хамис
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1999 (25 лет)
|Рост
|172
|Вес
|63
|Имя
|Эйд
|Фамилия
|Хамис
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1999 (25 лет)
|Рост
|172
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2024
|1' -90'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|0:5
|Спартак (Москва)